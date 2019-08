Empfehlung - Köhler holt in Berlin 1500-Meter-Meistertitel

dpaBerlin Die 25-Jährige in Berlin nach 16:03,35 Minuten an und war damit fast 15 Sekunden langsamer als bei ihrer Silbermedaille der Schwimm-Weltmeisterschaften von Südkorea. Zweite wurde Celine Rieder in 16:34,82 Minuten. „Es war natürlich nicht vergleichbar mit dem Rennen von letzter Woche“, sagte Köhler, die sich vor allem auf ihre Technik konzentrierte und sich keine bestimmte Zeit als Ziel vorgenommen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/koehler-holt-in-berlin-1500-meter-meistertitel-310876.html