Empfehlung - Koch gewinnt die 31. Meile vor Driesen und Hartger

Nordhorn . Auch der schnelle Niederländer Erik Driesen konnte bei der 31. Auflage des Nordhorner Stadtlaufs den Vorjahressieger Stefan Koch nicht bezwingen: Der Ausdauerathlet vom TuSEM Essen setzte sich am Sonnabend in der City über zehn Kilometer mit einer Zeit von 31:12,1 Minuten durch. Driesen, der zuletzt zwei Mal den Emlichheimer Pfingstlauf gewann und in Nordhorn erstmals an den Start ging, wurde in 32:02,6 Minuten Zweiter vor den beiden LCN-Athleten Gerold Hartger (32:30,6) und Klaus Eckstein (33:57,1). (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/koch-gewinnt-die-31-meile-vor-driesen-und-hartger-206908.html