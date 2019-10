Empfehlung - Koch ersetzt erkrankten Stark gegen Argentinien

dpaDortmund Der 23 Jahre alte Bundesliga-Profi des SC Freiburg ersetzt in Dortmund den erkrankten Berliner Niklas Stark in der Abwehr. Der von Bundestrainer Joachim Löw nach dem Ausfall von Matthias Ginter nachnominierte Koch war erst am Dienstag zum Nationalteam gestoßen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/koch-ersetzt-erkrankten-stark-gegen-argentinien-323028.html