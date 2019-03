Empfehlung - Knoten beim FC 09 muss platzen

Schüttorf Für die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 wird die Luft im Oberliga-Abstiegskampf immer dünner. Am Sonnabend (19.30 Uhr) ist der Tabellenvorletzte beim TV Neerstedt zu Gast. „Der Schuss muss sitzen“, sagt Trainer Alfred Korthaneberg vor dem Duell mit dem Tabellenzehnten, der mit 13:31 Punkten fünf Zähler mehr auf der Habenseite hat. Vier Spieltage sind in der Oberliga nur noch zu absolvieren, die Schüttorferinnen warten seit zehn Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Den Klassenverbleib haben die Obergrafschafterinnen aber noch nicht abgeschrieben. „Wir haben die Chance, auch an Neerstedt wieder ein Stück heranzurücken. Dafür müssen wir aber gewinnen“, betont der 09-Coach, der den Aufwärtstrend der vergangenen beiden Partien endlich in Punkte ummünzen möchte. Die Gastgeberinnen sind allerdings heimstark und sorgen in der Offensive für viel Druck. Stabilität in der Deckung ist für das 09-Team deshalb das oberste Gebot. Darüber hinaus gilt es aber auch, in der Offensive mutiger und entschlossener zu agieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/knoten-beim-fc-09-muss-platzen-289188.html