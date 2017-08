Empfehlung - Knieverletzung zerstört Yannick Fraatz‘ WM-Traum

fhGießen. Was für ein unglaubliches Pech: Der Traum von Yannick Fraatz, erstmals an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, ist geplatzt, ehe das U19-Turnier in Georgien begonnen hat. Der Rechtsaußen der HSG Nordhorn-Lingen hat bereits am Dienstag im ersten Training mit dem Nachwuchs des Deutschen Handballbunds in Gießen eine Innenbanddehnung im rechten Knie erlitten. „Wie es aussieht, ist es keine ganz schlimme Verletzung“, berichtete Vereinstrainer Heiner Bültmann am Donnerstag, „aber er muss mindestens zehn Tage pausieren.“ Damit wäre er für die WM-Vorrunde in Tiflis ausgefallen. Und daher entschied sich Nationaltrainer Jochen Beppler, einen anderen Spieler nachzunominieren und den 17 Jahre alten Nordhorner nach Hause zu schicken. Diese Entscheidung teilte er am Donnerstag telefonisch auch Bültmann mit, der diesen Schritt nachvollziehen kann. Zudem ist dem HSG-Coach eines besonders wichtig: „An erster Stelle steht jetzt Yannicks Gesundheit.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/knieverletzung-zerstoert-yannick-fraatz-wm-traum-202432.html