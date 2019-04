Empfehlung - Knapper Adler-Sieg gegen Kölner Haie zum Halbfinal-Auftakt

dpaMannheim Der Titelfavorit gewann das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) gegen den Vierten der Vorrunde. Vor 13.600 Zuschauern in Mannheim traf Benjamin Smith bereits nach 43 Sekunden. Das nächste Spiel in dieser Serie findet am Freitag in Köln statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/knapper-adler-sieg-gegen-koelner-haie-zum-halbfinal-auftakt-290068.html