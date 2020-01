Empfehlung - Knappe Niederlagen trüben DM-Bilanz des U20-Schachteams

Braunschweig Die U20-Schachspielerinnen des SK Nordhorn-Blanke haben bei der deutschen Vereinsmeisterschaft in Braunschweig den achten Platz belegt. Mit 7:7 Punkten führten sie in der Endabrechnung die zweite Hälfte des Tableaus mit insgesamt 16 Vereinen an. „Es war sicherlich auch dieses Jahr sportlich etwas mehr drin“, sagte Mannschaftsführer Fabian Stotyn mit Bick auf gleich drei knappe Teamniederlagen. Er blickt aber zuversichtlich in die Zukunft: „Unsere Mannschaft ist noch jung und kann noch vier Jahre in derselben Konstellation antreten und für ein besseres Ergebnis sorgen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/knappe-niederlagen-trueben-dm-bilanz-des-u20-schachteams-338424.html