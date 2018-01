Empfehlung - Knappe Mehrheit traut Deutschland Gewinn des WM-Titels zu

dpaBerlin. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 51 Prozent der 2032 Befragten an, in Russland am ehesten der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den Gewinn des Weltmeistertitels zuzutrauen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/knappe-mehrheit-traut-deutschland-gewinn-des-wm-titels-zu-220207.html