Empfehlung - Knapp 6500 Euro für den guten Zweck

Neuenhaus/Uelsen Beim Benefizspiel zwischen den Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen und den Fußballern von Olympia Uelsen kurz vor Weihnachten ist eine beeindruckende Summe von knapp 6500 Euro zusammen gekommen. Die Organisatoren Frank Mers und Alexandra Pauli präsentierten symbolisch den Scheck, der dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) zugute kommen soll. Die Verantwortlichen möchten die Einladung des DKFZ zur Spendenscheckübergabe in Heidelberg annehmen. „Wir werden in den nächsten Tagen mal überlegen, in welcher Form das möglich ist“, heißt es in einer Mitteilung. Zu der Summe haben verschiedene Geldgeber beigetragen: Markt-Apotheke Uelsen (1000 Euro), Bürgerschützenverein Uelsen (700 Euro), LVM-Versicherung Malte Gülker, Ingo Gerritzen – selbstständiges Vertriebsbüro der mitNORM, Autohaus Peters, Sport und Freizeit Kamps Uelsen, Praxis für Physiotherapie Erik van der Knaap, Kreissparkasse Grafschaft Bentheim (je 150 Euro), Fußballer Olympia Uelsen, Handballerinnen SG Neuenhaus/Uelsen (je 200 Euro), Handballerinnen ASC GW Itterbeck (180 Euro). 1000 Euro wurden durch die Tombola, 1050 Euro durch die Versteigerung von Toptrikots sowie je 90 Euro für ein Deutschlandtrikot (TuS Neuenhaus und Olympia Uelsen) eingenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/knapp-6500-euro-fuer-den-guten-zweck-339430.html