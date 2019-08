Empfehlung - Klopp triumphiert mit Liverpool in Istanbul gegen Chelsea

dpaIstanbul Der Champions-League-Sieger gewann in Istanbul im europäischen Supercup im Elfmeterschießen 5:4 gegen den FC Chelsea, der in der Vorsaison in der Europa League triumphiert hatte. Torhüter Adrián hielt den letzten Strafstoß von Tammy Abraham.