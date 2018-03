Empfehlung - Klopp mit Liverpool im Viertelfinale der Champions League

dpaLiverpool. Dem englischen Premier-League-Club genügte am Dienstagabend beim 0:0 gegen den FC Porto an der heimischen Anfield Road ein kontrollierter Auftritt zum Einzug in die nächste Runde der Fußball-Königsklasse. Das Hinspiel hatten die Reds in Portugal mit 5:0 gewonnen.(...)