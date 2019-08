Empfehlung - Kletter-Profi Megos als Favorit im WM-Finale

dpaHachioji In der Disziplin Lead, also dem klassischen Vorstiegsklettern, geht der Sportler aus Erlangen am Donnerstag als Bester des Halbfinales in den Kampf um den Titel ab 13.00 Uhr (MESZ). Der 26-Jährige kam bei einer souveränen Vorstellung am Morgen deutlich am weitesten die Wand hoch und verpasste den letzten Griff der schwierigen Route nur knapp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kletter-profi-megos-als-favorit-im-wm-finale-313199.html