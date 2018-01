Empfehlung - Kleine Flüsse und wilde Bäche: BCN stellt Kanutouren vor

gn Nordhorn. Von der Euregio-Kanurallye bis zu Wildwassertouren in Südfrankreich – die Kanuten des BC Nordhorn haben ein anspruchsvolles Sport- und Freizeitprogramm für das Jahr 2018 vorgelegt. Besonders attraktiv bleiben Wanderfahrten: Der BCN nimmt regelmäßig an renommierten Großveranstaltungen wie etwa dem Internationalen Weser-Marathon oder den Alster-Grachten-Fahrten in Hamburg teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kleine-fluesse-und-wilde-baeche-bcn-stellt-kanutouren-vor-222860.html