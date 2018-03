Empfehlung - Klaus Eckstein im Trainingslager auf Gran Canaria

gn Nordhorn. Klaus Eckstein bereitet sich aktuell bei bestem Wetter auf Gran Canaria auf die anstehende Triathlon-Saison vor. Allerdings sammelt der Nordhorner nicht nur Kilometer beim Laufen, Radfahren und Schwimmen, „es ist auch eine Art Reha-Training“, berichtet er. Denn am 1. Februar musste er am rechten Knie wegen eines Meniskusrisses in der Euregio-Klinik operiert werden. „Für den erfolgreichen ambulanten Eingriff bin ich den beiden HSG-Mannschaftsärzten Dr. Arno Schumacher und Sebastian Gierets sehr dankbar“, sagt Eckstein, der unmittelbar nach der Operation mit spezifischem Fitnesstraining in der „NOHrD“-Arena begann. „Bereits nach zwei Wochen konnte ich wieder das Schwimmtraining aufnehmen und auf dem Ergometer kurbeln. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt in den Osterferien hier auf Gran Canaria auch mit dem Rennradfahren klappt“, klingt bei ihm Erleichterung durch. Auch leichtes Lauftraining ist allmählich möglich. Der Bentheimer Waldlauf am 7. April komme für ihn zwar zu früh, er hoffe jedoch, beim Emlichheimer Pfingstlauf dabei sein zu können. Schließlich gehört eine Medaille bei der deutschen Meisterschaft im 10-km-Straßenlauf am 2. September in Bremen zu seinen Saisonzielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/klaus-eckstein-im-trainingslager-auf-gran-canaria-230658.html