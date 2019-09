Empfehlung - Klassiker: VfL Weiße Elf trifft auf Vorwärts

Nordhorn Im vierten Jahr in Folge trifft der VfL Weiße Elf im Fußball-Bezirkspokal auf den Stadtrivalen Vorwärts Nordhorn. „Es ist ein Klassiker“, meint Vorwärts-Trainer Henning Schmidt augenzwinkernd vor dem Auswärtsspiel am Dienstag (19.30 Uhr), bei dem es noch um den Einzug ins Achtelfinale geht. In den vergangenen drei Spielzeiten standen sich die beiden Kontrahenten jeweils in der zweiten Runde auf dem Platz am Ootmarsumer Weg gegenüber – und der VfL behielt zwei Mal die Oberhand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/klassiker-vfl-weisse-elf-trifft-auf-vorwaerts-320220.html