Empfehlung - Klare Niederlage für „Vikings“ nach starkem Auftakt

Nordhorn Stark begonnen, am Ende aber hoch verloren: In der American-Football-Verbandsliga haben die Eintracht Nordhorn „Vikings“ am Sonntag mit 13:62 gegen die zweite Mannschaft der Hildesheim „Invaders“ verloren. Im erst zweiten Heimspiel der Saison lagen die Wikinger gegen den ungeschlagenen Tabellenführer lange zur Pause nur knapp mit 7:14 zurück. Die Gäste aus Hildesheim zogen nach der Halbzeit jedoch das Tempo an und zerschlugen die Hoffnung der knapp 270 Zuschauer auf einen Coup der „Vikings“. Die deutliche Niederlage spiegelt den Spielverlauf im Eintracht-Stadion aber nicht richtig wider.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/klare-niederlage-fuer-vikings-nach-starkem-auftakt-248698.html