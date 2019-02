Empfehlung - Kirsten Tälkers führt Köln zum Sieg in Emlichheim

Emlichheim Neun Ballwechsel waren erst gespielt an diesem Sonntagnachmittag, da sah sich Jimmy Czimek, der Trainer des Volleyball-Zweitligisten DSHS Köln, bereits zu einer ersten Reaktion genötigt. Seine Mannschaft lag im Spitzenspiel beim SC Union Emlichheim zwar nur 3:6 zurück, gerade den Angriffen von Manon Doornenbal war Köln aber fast schon hilflos ausgeliefert. Czimek nahm also eine Auszeit, um seine Truppe auf einen Neustart einzuschwören. Und was machte der SC Union nach dieser einminütigen Unterbrechung? Hielt den Druck einfach weiter hoch. Die nächsten beiden Punkte besorgte allerdings Lona Volkers auf der anderen Angriffsseite. „Der erste Satz war überragend“, sagte Trainer Pascall Reiß nach einem eindrucksvollen 25:14, er wusste aber auch: „Köln hatte anfangs große Probleme gerade in der Annahme.“ Diese stellte das Team der Sporthochschule ab, holte in einem fortan ausgeglichenen Duell die nächsten drei Sätze und gewann damit 3:1 (14:25, 25:22, 26:24, 25:23). „Wir haben in den entscheidenden Phasen die besseren Nerven gehabt“, meinte DSHS-Trainer Czimek.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kirsten-taelkers-fuehrt-koeln-zum-sieg-in-emlichheim-279698.html