Kira Harsman führt ASC-Frauen zum ersten Saisonsieg

Wilsum Die Landesliga-Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 haben im Derby gegen Vorwärts Nordhorn mit 26:23 (14:14) den ersten Saisonsieg eingefahren. Trainer Frans Engels war nach dem Spiel erleichtert. „Das war sehr wichtig, vor allem für den Kopf“, sagte der ASC-Coach. Er verteilte ein Sonderlob an Kira Harsman. Engels: „Sie hat im Angriff und in der Deckung sehr gut gespielt und viele Aufgaben übernommen. Außerdem war auch Franziska Eilert am Kreis sehr gut.“ Ausschlaggebend für den Sieg war nach Ansicht von Engels, dass seine Mannschaft in der Schlussphase einen kühlen Kopf bewahrt habe. „Es war ein Arbeitssieg. Wir haben gekämpft, aber wir haben auch viele Chancen nicht genutzt“, sagte Engels.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kira-harsman-fuehrt-asc-frauen-zum-ersten-saisonsieg-326105.html