Empfehlung - Kipchoge durchbricht Marathon-Zwei-Stunden-Schallmauer

dpaWien Der Kenianer Eliud Kipchoge ist als erster Mensch einen Marathon in weniger als zwei Stunden gelaufen. Der 34-Jährige brauchte für die 42,195 Kilometer am Samstag in Wien 1:59:40 Stunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kipchoge-laeuft-marathon-in-weniger-als-zwei-stunden-323456.html