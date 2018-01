Kim Lucas spielt für Niedersachsen beim DHB-Bundespokal

Die Handball-Torhüterin aus Nordhorn gehörte zur Nachwuchs-Mannschaft von Landestrainer Christian Hungerecker, die sich drei Tage lang in Schüttorf auf das Turnier in Sindelfingen vorbereitete. Beim Bundesturnier streben die Talente das Viertelfinale an.