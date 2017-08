Empfehlung - Kim Lucas erfüllt sich ihren Traum

Hannover. Schon als Vierjährige begann Kim Lucas bei der HSG Nordhorn mit dem Handballspielen. Zur neuen Saison wechselte die Torhüterin vom FC Schüttorf 09 zur HSG Hannover-Badenstedt, wo sie in der Oberliga und der Junioren-Bundesliga spielt. Dafür ist sie ins Lotto-Sportinternat in Hannover gezogen, das mit dem Verein und dem Humboldt-Gymnasium zusammenarbeitet. So erhält das Torwarttalent die Chance, sich noch mehr aufs Handballspielen zu konzentrieren, denn sollte sie aufgrund von Trainingseinheiten den Unterricht versäumen, arbeiten die Lehrer den durchgenommenen Stoff individuell mit ihr nach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kim-lucas-erfuellt-sich-ihren-traum-204904.html