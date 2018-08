Empfehlung - Khedira hätte Verständnis für Nicht-Nominierung

dpaBerlin „Wenn es aktuell Bessere gibt, dann werde ich das akzeptieren, dafür habe ich Verständnis. Sollte ich aber nominiert werden, weil der Bundestrainer der Meinung ist, dass ich dem DFB helfen könnte, dann ist das für mich immer zugleich Ehre und Verpflichtung“, schrieb der 31-jährige Mittelfeldspieler von Juventus Turin in seinen sozialen Kanälen. Khedira erklärte außerdem: „Und wenn es für mich nicht reichen sollte, wäre es für mich nur noch mehr Ansporn, weiter an mir zu arbeiten. Das bin ich meinem Sport, dem DFB, den Personen, die mich unterstützt haben und an mich glauben, und nicht zuletzt mir selbst schuldig.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/khedira-haette-verstaendnis-fuer-nicht-nominierung-246723.html