Kerbers Rückkehr an „magischen Ort“ - Beginn mit Zweifeln

Titelverteidigerin Angelique Kerber will mit der Rückkehr zu den US Open frische Kräfte gewinnen. New York war schon einmal ein Wendepunkt in ihrer Tennis-Karriere. Lassen sich jetzt schnell die Zweifel an ihrer Form in Zuversicht umwandeln?