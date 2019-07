Empfehlung - Kerber über Trainer-Suche vor US Open: „Es muss halt passen“

dpaToronto Ihren Weg zu den US Open beginnt Angelique Kerber weit entfernt von der Normalität. Sich ohne Trainer auf das New Yorker Grand-Slam-Spektakel vorzubereiten, ist auch für sie nach mehr als 900 Profi-Matches in über einem Jahrzehnt eine spannende neue Herausforderung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kerber-ueber-trainer-suche-vor-us-openes-muss-halt-passen-310641.html