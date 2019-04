Empfehlung - Kerber in Weltrangliste auf Platz fünf - Federer rückt vor

dpaMiami Die 31-jährige Kielerin, die in Florida nach nur einem Sieg gescheitert war, büßte damit einen Platz ein. Bei den Herren bleibt Alexander Zverev dagegen Weltranglisten-Dritter, obwohl er ein Jahr nach seinem Finaleinzug in Miami gleich sein erstes Spiel verloren hatte. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Weltrangliste hervor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kerber-in-weltrangliste-auf-platz-fuenf-federer-rueckt-vor-289756.html