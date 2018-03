Empfehlung - Kerber in Miami im Viertelfinale gescheitert

dpaMiami. Nach nur 63 Minuten war das einseitige Match beendet. Kerber hatte zuvor in diesem Jahr schon 21 Siege gefeiert. Stephens ist aktuell die Nummer 12 der WTA-Rangliste - durch den Sieg wird sie nun zum ersten Mal in die Top Ten der Tennis-Welt aufrücken. Ihre Halbfinal-Gegnerin ist entweder die Weißrussin Victoria Asarenka oder die an Nummer 5 gesetzte Tschechin Karolina Pliskova.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kerber-in-miami-im-viertelfinale-gescheitert-230572.html