Empfehlung - Kerber: „Ehre, nach Steffi die Nächste zu sein“

dpaLondon. Die 30-jährige Kielerin wird nach Angaben der Spielerinnenorganisation WTA am Montag voraussichtlich als Nummer vier der Welt geführt. Als Weltranglisten-Zehnte war Kerber in das Rasen-Tennisturnier in London gestartet. „Ich denke, vor zwei Wochen hat keiner geglaubt, dass ich so weit kommen kann", sagte sie auch mit Blick auf ihre enttäuschende Saison 2017. „Ich habe versucht, mich zu steigern, im Moment zu bleiben und nicht zu viel darüber nachzudenken, was passieren kann oder nicht."(...)