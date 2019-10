Empfehlung - Kerber beendet Saison - Trainer-Lösung noch immer nicht fix

dpaStuttgart Die Teilnahme an der WTA-Veranstaltung in Luxemburg in dieser Woche hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin aufgrund einer Beinverletzung abgesagt. In der zu Ende gehenden Saison wäre noch eine Reise zur WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai möglich gewesen, einer Art B-WM. Die WTA Finals - den Jahresabschluss der besten acht Spielerinnen der Saison - hatte Kerber verpasst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kerber-beendet-saison-trainer-loesung-noch-immer-nicht-fix-323795.html