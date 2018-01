Empfehlung - Keine Stunde auf dem Platz: Kerber im Halbfinale

dpaMelbourne. Melbourne (dpa) - Mit einem 6:1, 6:2 in nur 51 Minuten hat Angelique Kerber das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die ehemalige Weltranglisten-Erste und zweimalige Grand-Slam-Siegerin ließ am Mittwoch in Melbourne der Amerikanerin Madison Keys keine Chance.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/keine-stunde-auf-dem-platz-kerber-im-halbfinale-222923.html