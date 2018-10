Empfehlung - Keine Punkte für den FC Schüttorf 09

Schüttorf Lange Gesichter gab es am Sonnabend nach dem ersten Auftritt der Volleyballer des FC Schüttorf 09 bei ihrer Doppelaufgabe am Wochenende. Gegen den SV Lindow-Gransee kassierten die Gastgeber eine 1:3 (22:25, 25:19, 24:26, 13:25)-Niederlage und standen so im Zweitliga-Duell mit leeren Händen da. Schon vor der Partie lief es in der Vechtehalle nicht rund. Weil die Spiele davor nicht rechtzeitig beendet waren, konnte das Zweitliga-Duell erst mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen werden. „Der Sieg von Lindow war vollkommen verdient. Wir haben es taktisch nicht geschafft das umzusetzen, was wir in der Woche zuvor trainiert haben“, sagte Trainer Stefan Jäger, der seine Mannschaft intensiv auf das schnelle Spiel der Brandenburger vorbereitet hatte. In Block- und Feldabwehr schafften es die Schüttorfer am Sonnabend dann aber nicht, die gegnerischen Angriffe zu stoppen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/keine-punkte-fuer-den-fc-schuettorf-09-261924.html