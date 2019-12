Empfehlung - Kein Start auf WTA-Tour: Grönefeld setzt neue Prioritäten

Nordhorn/Hannover Als endgültigen Abschied von der internationalen Tennisbühne will Anna-Lena Grönefeld ihre Entscheidung, die sie am Donnerstagvormittag in den sozialen Medien verkündet hat, nicht verstehen. Und doch: Die aus Nordhorn stammende Tennisspielerin, im Jahr 2006 die 14.-beste Spielerin der Welt und dieses Jahr immer noch eine der weltweit besten Doppelspezialistinnen auf der Tour, wird sich – zunächst einmal – von der WTA-Tour zurückziehen. Jetzt sei es aber an der Zeit, „sich hoffentlich einen anderen Traum, nämlich den einer eigenen Familie, zu erfüllen“, teilte die 34-Jährige mit. Für den DTV Hannover will sie in der 2. Bundesliga aber weiter aufschlagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kein-start-auf-wta-tour-groenefeld-setzt-neue-prioritaeten-333195.html