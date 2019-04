Empfehlung - Kein Selbstläufer für die SG beim Tabellenletzten

Neuenhaus Das vorletzte Auswärtsspiel dieser Handballsaison führt die SG Neuenhaus-Uelsen zum Tabellenletzten der Verbandsliga. Beim TuS Bramsche (So., 17 Uhr) würde die Mannschaft von Jens Luttermoser nach drei sieglosen Spielen gerne mal wieder zwei Punkte einfahren. Doch mit Blick auf das Hinspiel kann der Trainer seinem Team sehr leicht verdeutlichen, dass die Partie kein Selbstläufer ist. „Da haben wir auch nur mit einem Tor gewonnen“, erinnert er an den 35:34-Erfolg am 10. November. Und 5:3 Punkte aus den vergangenen vier Spielen deuten darauf hin, dass der Aufsteiger sich im Abstiegskampf noch nicht aufgegeben hat. „Die werden alles geben und nach dem letzten Strohhalm greifen“, ist Luttermoser überzeugt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kein-selbstlaeufer-fuer-die-sg-beim-tabellenletzten-290424.html