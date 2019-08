Empfehlung - Kein Punkt für Union, aber eine ermutigende Erkenntnis

Lohne Im Duell der Landesligisten aus Lohne waren die Fußballer des SV Union beim TuS Blau-Weiß über 90 Minuten auf Augenhöhe. Dennoch musste der Aufsteiger aus der Grafschaft beim ambitionierten Klub aus dem Oldenburger Münsterland in eine 0:1 (0:0)-Niederlage einwilligen. „Das war ein richtig gutes Auswärtsspiel von uns“, sagte Andreas Hüsken und wenn schon keine Punkte heraussprangen, so nahm der Union-Trainer zumindest eine wichtige und ermutigende Erkenntnis mit: „Wenn wir so weitermachen, haben wir eine gute Zukunft vor uns.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kein-punkt-fuer-union-aber-eine-ermutigende-erkenntnis-312490.html