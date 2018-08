Empfehlung - „Kein neues Angebot“: Tony Martin verlässt Katusha-Alpecin

dpaBerlin Laut dem Internetportal cyclingnews.com soll der Weg des 33 Jahre alten Cottbusers zum niederländischen LottoNL-Jumbo-Rennstall führen. Eine Einigung über einen angeblichen Zweijahresvertrag wollte Werner jedoch nicht bestätigen. „Wir sind in Gesprächen mit mehreren Teams, LottoNL-Jumbo ist eines davon“, sagte der 46-Jährige und ergänzte: „Tony ist in einem Alter, in dem die Wahl gut überlegt sein will.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kein-neues-angebot-tony-martin-verlaesst-katusha-alpecin-246493.html