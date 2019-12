Empfehlung - Kein leichter Weg zur Schwimmkönigin

Nordhorn Mit Schwimmlegende Bernd Horstmann hat Waspo Nordhorn aktuell einen dreifachen Senioren-Weltmeister in seinen Reihen, die Basis des Wassersportvereins bilden aber die Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Trainingsgruppen. Viele dieser Nachwuchsschwimmer lauschten am Dienstagabend gespannt den Erzählungen von Britta Steffen beim „Vereinsspendentag“ der Kreissparkasse – und staunten nicht schlecht, als sie hörten, dass die zweifache Olympiasiegerin von Peking 2008 bereits im Alter von zwölf Jahren aus dem heimischen Schwedt in ein Schwimm-Internat nach Potsdam wechselte. Empfehlen würde sie Talenten diesen Schritt heute nur noch sehr bedingt: „Gerade die erste Zeit war super hart“, erinnert sie sich und betont: „Es ist nicht kuschelig im Internat.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kein-leichter-weg-zur-schwimmkoenigin-333063.html