Melbourne Es bleibt dabei: Tennisprofi Anna-Lena Grönefeld kann beim Grand-Slam-Turnier von Australien nicht ins Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs einziehen. Diesmal schied sie im Viertelfinale an der Seite von Robert Farah aus Kolumbien gegen die favorisierten Rajeev Ram (USA) und Barbora Krejcikova (Tschechien)aus. Die beiden verloren in der Nacht zu Mittwoch (deutscher Zeit) auf Court drei in gut einer Stunde Spielzeit mit 2:6 und 5:7. Immerhin war die 33-Jährige in Melbourne erstmals seit 2006 wieder in der Runde der besten acht Duos vertreten. Im Vorjahr schieden Grönefeld und Farah bereits in der ersten Runde der Australian Open aus.