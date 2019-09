Empfehlung - Kein Futter für Wernke: Union will Topstürmer trocken legen

Lohne In der vergangenen Saison spielten die Fußballer des VfL Oythe noch zwei Ligen höher als die Kollegen von Union Lohne. In der neuen Spielzeit treffen die beiden Teams nun in der Landesliga aufeinander. Daher gibt es vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Oythe für Union-Coach Andreas Hüsken auch keine Zweifel über die Rollenverteilung. „Wir sind Außenseiter“, sagt er, schiebt aber sofort hinterher: „Das heißt nicht, dass wir dort chancenlos sind.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kein-futter-fuer-wernke-union-will-topstuermer-trocken-legen-319742.html