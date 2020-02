Empfehlung - Keglerfreunde Nordhorn-Listrup in der Abstiegsrunde

Kassel Mit einem Punktgewinn bei der KSG Kassel wollten die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup ihr Saisonziel am letzten Spieltag der Normalrunde der 2. Bundesliga Nord Schere erreichen und den Klassenerhalt feiern. Daraus wurde nichts: Nach einer 0:3 (26:52, 4556:4934)-Niederlage geht die Spielzeit für die Grafschafter in die Verlängerung. Sie starten mit drei Punkten als Vorgabe in die in zwei Wochen beginnende Abstiegs-Playoffrunde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/keglerfreunde-nordhorn-listrup-in-der-abstiegsrunde-344448.html