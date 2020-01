/ Lesedauer: ca. 2min Kegler fühlen sich wohl auf „neutralen Rängen“

Nordhorn-Listrup will mit einem 3:0-Erfolg im letzten Heimspiel der Normalrunde gegen den SKC Langenfeld/Paffrath einen großen Schritt in Richtung Verbleib in der 2. Liga machen. Dabei hofft das Team auf lautstarke Unterstützung von den eigenen Anhängern.