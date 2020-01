Empfehlung - Kegelfreunden gelingt in Salzgitter Einzigartiges

Salzgitter Den Kegelfreunden Nordhorn-Listrup gelang am Wochenende, was in dieser Saison noch keiner anderen Mannschaft gelungen war: Sie errangen beim 1:2 (32:46; 4732:4921) einen Auswärtspunkt beim Niedersachsenrivalen TSV Salzgitter. Und dieser Punkt war ganz wichtig, denn auch die Konkurrenten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga, Mülheim und Langenfeld/Paffrath, punkteten auswärts. Im direkten Duell gegen Langenfeld/Paffrath könnten die Kegelfreunde nun am kommenden Wochenende mit einem 3:0-Sieg den Klassenerhalt eigentlich schon klarmachen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunden-gelingt-in-salzgitter-einzigartiges-341750.html