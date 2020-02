Empfehlung - Kegelfreunde wollen unbedingt den Zusatzpunkt holen

Nordhorn Die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup bestreiten am Sonnabend (13 Uhr) bei der KSG Kassel ihr letztes Spiel der Normalrunde. Die Grafschafter gehen als Vierter der 2. Bundesliga Nord in den letzten Spieltag. Die Teams liegen so eng beieinander, dass für die Kegelfreunde von Rang zwei bis zum vorletzten Platz noch alles möglich ist. Mit einem Auswärtssieg, der allerdings in Kassel sehr unwahrscheinlich ist, könnte sich Nordhorn-Listrup noch die Teilnahme an der Meisterrunde sichern. Viel wahrscheinlicher ist das andere Extrem: Bei einer 0:3-Niederlage in Kassel und einem gleichzeitigen Punktgewinn von Mülheim beim Schlusslicht Neheim würden sich die Kegelfreunde wohl auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederfinden. Das hätte zur Folge, dass die Grafschafter mit gerade einmal zwei Punkten Vorgabe in der Abstiegsrunde starten würden. Dieses Szenario soll möglichst verhindert werden. Um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein, streben Gregor Geerdes, Hendrik Heskamp, Markus Reinker, Johannes Voet, Finn Klus, Julian Geerdes und Pascal Möhlenkamp, der gesundheitlich angeschlagen auf der Ersatzbank Platz nehmen wird, unbedingt den Zusatzpunkt an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-wollen-unbedingt-den-zusatzpunkt-holen-344147.html