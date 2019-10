Empfehlung - Kegelfreunde wollen sich mit Heimsieg vorarbeiten

Nordhorn Im Nachholspiel der 2. Bundesliga Nord treffen am Sonnabend (13 Uhr) die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup als Vorletzter und Schlusslicht SK Mülheim aufeinander. Diese beiden Konkurrenten stehen auch deshalb ganz weit unten, weil sie bislang jeweils erst ein Heimspiel absolviert haben. Die Kegelfreunde können bei einem 3:0-Heimerfolg direkt auf Platz vier im Bundesliga-Unterhaus springen. Und dann hätten sie sogar immer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Möglich macht diese aussichtsreiche Situation vor allem der sensationelle Auswärtssieg beim KSC Neheim vor drei Wochen. Nordhorn-Listrup ist damit nach fünf Spieltagen immer noch die einzige Mannschaft der 2. Liga Nord, der ein Auswärtsdreier gelungen ist – und das soll sich jetzt auch im Tabellenbild widerspiegeln. Die Kegelfreunde hoffen, dass ihnen die drei Wochen Pause nicht die Euphorie und den Schwung des wichtigen Auswärtssieges genommen haben. Sie wollen sich im zweiten Saisonheimspiel im Vergleich zum ersten Heimauftritt gegen Solingen-Hilden steigern, als einzig Julian Geerdes mit einem neuen Bahnrekord glänzte, der Rest der Mannschaft aber deutlich hinterherhinkte. In welcher Reihenfolge Finn Klus, Markus Reinker, Gregor Geerdes und Pascal Möhlenkamp ins Spiel gehen, soll nach den letzten Trainingseindrücken entschieden werden. Einzig Julian Geerdes' Einsatz im Startblock und Hendrik Heskamps im Schlussblock stehen wohl fest.