Kegelfreunde wollen Revanche verhindern

Nordhorn Knapp drei Monate nach dem aufsehenerregenden Auswärtssieg der Kegelfreunde Nordhorn-Listrup beim KSC Neheim kommt es am Sonnabend (13 Uhr, Grafschafter Kegelsportzentrum) zum Rückspiel in Nordhorn. Der Saisonverlauf beider Mannschaften wurde durch das damalige Spielergebnis entscheidend beeinflusst: Die Neheimer stecken im Tabellenkeller fest, Nordhorn-Listrup hält sich bislang noch von den Abstiegsrängen fern. Damit dies auch so bleibt, streben die Kegelfreunde im Rückspiel einen 3:0-Sieg an, während sich die Neheimer sicher für die Hinspielniederlage revanchieren wollen. Dazu müssen Julian Geerdes, Finn Klus, Pascal Möhlenkamp, Markus Reinker, Johannes Voet, Gregor Geerdes und Hendrik Heskamp, der als Ersatzmann bereit steht, eine ähnlich gute Leistung zeigen wie beim 3:0-Heimerfolg gegen Gelsenkirchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-wollen-revanche-verhindern-333381.html