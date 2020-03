/ Lesedauer: ca. 3min Kegelfreunde verspielen Ligaverbleib wohl auf eigenen Bahnen

Nordhorn-Listrup belegte am dritten Spieltag der Zweitliga-Abstiegsrunde im heimischen Grafschafter Kegelsportzentrum nur den dritten Platz. Am Tag zuvor hatten die Kegelfreunde beim Spieltag in Mülheim noch den zweiten Platz belegt.