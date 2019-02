Kegelfreunde-Teams siegen klar, Lohne geht leer aus

3:0-Siege gab es für die Nordhorner Mannschaften in der Kegel-Verbandsliga. Doch während die Reserve den Tabellenzweiten Helmstedt souverän in Schach hielt, tat sich die „Erste“ als Favorit in Altenlingen schwer.