Kegelfreunde starten katastrophal in Abstiegsrunde

Zweitligist Nordhorn-Listrup belegt am ersten Spieltag in Neheim den letzten Platz und fällt damit auch in der Gesamtwertung ans Tabellenende zurück. In den beiden Spielen des kommenden Wochenendes sollen nun mindestens sechs Punkte herausspringen.