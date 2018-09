Empfehlung - Kegelfreunde peilen sofortigen Wiederaufstieg an

Nordhorn Am vergangenen Wochenende starteten die Kegel-Bundesligen in die neue Saison. Für die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup war das diesmal nur von geringem Interesse, weil das Kooperationsteam am Ende der letzten Serie aus der Zweiten Liga abgestiegen ist. Nordhorn-Listrup geht erst am kommenden Sonnabend, 8. September, mit dem Auswärtsspiel beim SV Union Salzgitter eine Etage tiefer in der Verbandsliga Niedersachsen wieder auf Punktejagd.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-peilen-sofortigen-wiederaufstieg-an-249122.html