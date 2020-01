Empfehlung - Kegelfreunde Nordhorn-Listrup gegen Rösrath unter Druck

Nordhorn Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende stehen die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup im Zweitliga-Heimspiel gegen CfK GW 65 Rösrath (Sonnabend, 13 Uhr) unter Druck. Denn durch die Pleite gerieten sie in den Bereich der Tabelle, den sie am Ende der Normalrunde meiden wollen. Als Drittletzter rangieren sie nun unter den letzten vier Mannschaften, die die Absteiger in die Verbandsligen ausspielen. Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, muss ein Sieg gegen Rösrath her, doch das wird nicht einfach: Der Tabellendritte hat in vier seiner bislang sieben Auswärtsspiele den Zusatzpunkt ergattert und wird auch in Nordhorn auf diesen spekulieren. Die Gastgeber hingegen möchte die in den letzten beiden Heimspielen gezeigte Tendenz fortsetzen, als gegen Gelsenkirchen und Neheim jeweils 3:0-Siege gelangen. Im ersten Block sollen auch gegen Rösrath Julian Geerdes und Finn Klus wie zuletzt die Weichen stellen. Im zweiten Block ist Pascal Möhlenkamp sowie im letzten Gregor Geerdes gesetzt. Die übrigen beiden Plätze werden an Hendrik Heskamp, Markus Reinker oder Johannes Voet vergeben.(...)