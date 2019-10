Empfehlung - Kegelfreunde Nordhorn-Listrup erwarten Salzgitter

Nordhorn Zum Niedersachsenduell in der 2. Bundesliga Nord erwarten die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup am Sonnabend um 13 Uhr den TSV Salzgitter im Grafschafter Kegelsportzentrum. Bei einem 3:0-Erfolg würde Nordhorn-Listrup Salzgitter in der Tabelle überholen und auf Platz 3 vorrücken. Aber auch ein 2:1-Sieg würde den derzeitigen vierten Platz absichern. Vergangene Woche konnte ein Zwei-Holz-Sieg gegen Tecklenburg errungen werden. Zwei Veränderungen in der Aufstellung des Gastgebers stehen an: Zum einen wird der vergangene Woche aufgrund von Knieproblemen pausierende Pascal Möhlenkamp ins Team zurückkehren und an der Seite von Hendrik Heskamp im letzten Block zur Kugel greifen. Zum anderen hat sich Johannes Voet durch gute Leistungen in der zweiten Mannschaft und im Training einen Einsatz verdient und wird anstelle von Markus Reinker die Position neben Finn Klus im zweiten Block einnehmen. Unverändert bleibt der Startblock, in dem Julian und Gregor Geerdes für Vorsprung sorgen sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-nordhorn-listrup-erwarten-salzgitter-325828.html