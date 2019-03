Empfehlung - Kegelfreunde machen den Aufstieg perfekt

Georgsmarienhütte Die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup haben am letzten Spieltag der Verbandsliga nicht gewackelt. Der Titelanwärter brauchte im Auswärtsspiel beim KSV Georgsmarienhütte noch einen Punkt, um die Meisterschaft und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga unter Dach und Fach zu bringen. Am Ende wurde es sogar ein beeindruckender 3:0-Auswärtssieg, der unterstrich, warum die Grafschafter am Ende der Verbandsligasaison den Platz an der Sonne einnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-machen-den-aufstieg-perfekt-286449.html